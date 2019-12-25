В Ленобласти готовятся к осенним выборам

На должность губернатора претендуют 4 кандидата.

В четверг, 6 августа, стали известны подробности подготовки Ленинградской области сразу к трем видам выборов, которые пройдут 13 сентября. Информацию сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский на пресс-конференции "ТАСС".

Так, кандидаты в регионе поборются за губернаторское кресло и за место в муниципалитетах. Кроме того, в Выборгском районе состоятся выборы в ЗАКС по одномандатному округу №1.

Избиратели могут отдать свой голос на губернаторских выборах за одного из четырех кандидатов: Александра Дрозденко от "Единой России", Александра Габитова от "Гражданской платформы", Андрея Лебедева от ЛДПР и Александра Перминова от "Справедливой России".



В общей сложности 13 сентября свои двери откроют 995 избирательных участков, 9 из них - в местах временного пребывания.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти обсудил проблемы Ломоносовского района с местными жителями.

Фото: Пресс-служба Леноблизбиркома