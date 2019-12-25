Кандидаты в депутаты от Выборгского района прошли регистрацию в избирательной комиссии

Народные избранники проходят по избирательному округу № 1.

В Ленинградской области подошёл к концу этап регистрации кандидатов в депутаты ЗАКСа 6-ого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. О общей сложности ТИК зарегистрировала 5 человек. Об этом сообщила поем-служба молодёжного Леноблизбиркома.

Так, за кресла народных избранников поборются:

Представительница партии "Справедливая Россия", помощник депутата регионального Законодательного собрания Вероника Сергеевна Каторгина;

Генеральный директор АО "Гостиничный комплекс "Выборг"; "Единорос" Михаил Валентинович Макаров;

Выдвиженец от партии "Яблоко", председатель региональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей Ленинградской области" Дмитрий Владимирович Соловьев;

Представитель ЛДПР, заместитель генерального директора по работе с медицинскими организациями ООО "Аптеки Невис" Илья Викторович Чаплыгин;

Коммунист, кассир торгового зала ООО "РН – Северо-Запад" Евгений Алексеевич Шибанов.

Добавим, что выборы пройдут 13 сентября; досрочное голосование будет проведено 11 и 12 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборгского района смогут отдать свой голос на любом удобном избирательном участке.

Фото: Молодежный Леноблизбирком