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Кандидаты в депутаты от Выборгского района прошли регистрацию в избирательной комиссии
Сегодня, 11:59
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Кандидаты в депутаты от Выборгского района прошли регистрацию в избирательной комиссии

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Народные избранники проходят по избирательному округу № 1.

В Ленинградской области подошёл к концу этап регистрации кандидатов в депутаты ЗАКСа 6-ого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. О общей сложности ТИК зарегистрировала 5 человек. Об этом сообщила поем-служба молодёжного Леноблизбиркома. 

Так, за кресла народных избранников поборются: 

Представительница партии "Справедливая Россия", помощник депутата регионального Законодательного собрания Вероника Сергеевна Каторгина; 

Генеральный директор АО "Гостиничный комплекс "Выборг"; "Единорос" Михаил Валентинович Макаров;

Выдвиженец от партии "Яблоко", председатель региональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей Ленинградской области" Дмитрий Владимирович Соловьев; 

Представитель ЛДПР, заместитель генерального директора по работе с медицинскими организациями ООО "Аптеки Невис" Илья Викторович Чаплыгин;

Коммунист, кассир торгового зала ООО "РН – Северо-Запад" Евгений Алексеевич Шибанов.

Добавим, что выборы пройдут 13 сентября; досрочное голосование будет проведено 11 и 12 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборгского района смогут отдать свой голос на любом удобном избирательном участке.

Фото: Молодежный Леноблизбирком 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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