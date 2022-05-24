Под Петербургом пожарные тушат нелегальную свалку

По предварительным данным, кто-то мог поджечь мусор.

Материалы о возгорании на несанкционированной свалке на садовом участке в Койрово направлены в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Во время тушения пожара обнаружены следы разлитых горюче-смазочных материалов, что может указывать на умышленный поджог.

Пожарные продолжают работу на месте происшествия. В комитете государственного экологического надзора Ленобласти сообщили, что собственник земельного участка будет привлечен к ответственности за организацию несанкционированной свалки. Нарушителю грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами).

Инцидент произошел на территории садоводческого массива, где длительное время складировались строительные и бытовые отходы. Экологические службы региона усиливают контроль за несанкционированными свалками в преддверии осеннего сезона уборки территорий. Возгорание ликвидируют расчеты 153-й и 134-й пожарных частей.

Ранее Piter.TV сообщал, что кот-гурман хотел приготовить ужин и чуть не спалил квартиру в Петербурге.

Фото: Telegram-канал "Админка"