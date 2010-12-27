В Ленобласти двухлетний ребенок заперся в квартире

Его спасли пожарные.

В Агалатово Всеволожского района двухлетний мальчик случайно заперся в квартире. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Агалатово.

Сообщение об инциденте поступило в службу вчера около шести вечера. На место прибыл дежурный караул местной пожарно-спасательной службы. Чтоб помочь ребенку, спасатели использовали трехколенную лестницу и через балкон попали в квартиру на 4 этаже и открыли дверь. Мальчика передали родителям, с ним все в порядке.

Сегодня на Лесном проспекте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа.

Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское/ ВК