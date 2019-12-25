В Ленобласти движение по трассе "Скандинавия" будет временно перекрыто

Кратковременные перекрытия будут 23 и 26 октября.

В четверг, 21 октября, стало известно, что в Ленинградской области движение по трассе А-181 "Скандинавия" будет временно перекрыто. Это произойдет по причине переустройства электросетей. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, в Выборгском районе на трассе "Скандинавия" в субботу, 23 октября, на 114 км в период с 12:00 до 17:00 будут останавливать движение на 10 минут, за это время таких перекрытий будет четыре.

Во вторник, 26 октября, на 114 км трассы "Скандинавия" в период с 13:00 до 14:30 три раза перекроют движение на 15 минут.

Отмечается, что работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги с 100-го по 134-й км.

Ранее в начале ноября полностью откроют новый путепровод во Всеволожске.

Фото: Pexels

