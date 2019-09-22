  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:38
40
arteliseev
Код вставки плеера

В Ленобласти – два смертельных ДТП. Вокруг пробки

0 0

На КАД и автотрассе "Кола" легковые автомобили столкнулись с грузовиками.

Воскресное утро охарактеризовалось двумя трагическими инцидентами на дорогах Ленобласти. Как сообщили Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первая крупная авария за утро произошла в одиннадцатом часу утра на 26-м километре внутреннего кольца КАД. Видео с места происшествия было опубликовано нами ранее. Volkswagen Tijuan въехал в грузовик Scania. 

Вторая авария произошла в полдень на 82-м километре "Колы" в Кировском районе Ленобласти. Другой автомобиль Scania под управлением 41-летнего водителя столкнулся с "Ладой", ехавшей по встречной полосе. Мужчина 65 лет, находившийся за рулем "семерки", погиб.

По факту аварий проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего. 

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Теги: авария, дтп, ленобласть, смерть
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии