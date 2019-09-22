Видео: На КАД иномарка "влетела" под фуру

По предварительной информации, оба пассажира легковушки скончались.

В воскресенье, 22 сентября, на КАД произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу.

Как стало известно, инцидент случился в 10:50 на 26 километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе перед съездом на проспект Культуры. На участке дороги иномарка "Фольксваген" на большой скорости врезалась в прицеп фуры, в результате чего почти весь автомобиль оказался под большегрузом. По предварительной информации, оба пассажира легковушки скончались.

Подробности происшествия выясняются. Предположительно, водитель "Фольксвагена" отвлекся за рулем и влетел в грузовик. Сама фура была припаркована у обочины из-за поломки

Ранее мы писали о смертельной аварии на Московском шоссе, где автомобиль сбил двух пешеходов.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"