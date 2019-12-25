В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти разлив воды спровоцировал обвал обочины на трассе "Парголово — Огоньки". Об этом сообщает ГКУ "Ленавтодор".
Известно, что в настоящее время соответствующие службы устраняют последствия серьезного размыва на Выборгском шоссе. Отмечается, что размыв засыпают, а состояние канав внимательно изучают.
Причины подтопления выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что ночной складской пожар на Пискаревском проспекте вызвал пробку с утра.
Фото:road.lenobl.ru
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