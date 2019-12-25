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В Ленобласти разлив воды спровоцировал обвал обочины на трассе "Парголово — Огоньки"
Сегодня, 11:03
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IRINA_CHALKINA

В Ленобласти разлив воды спровоцировал обвал обочины на трассе "Парголово — Огоньки"

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На месте работают дорожники.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти разлив воды спровоцировал обвал обочины на трассе "Парголово — Огоньки". Об этом сообщает ГКУ "Ленавтодор".

Известно, что в настоящее время соответствующие службы устраняют последствия серьезного размыва на Выборгском шоссе. Отмечается, что размыв засыпают, а состояние канав внимательно изучают.

Причины подтопления выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что ночной складской пожар на Пискаревском проспекте вызвал пробку с утра.

Фото:road.lenobl.ru

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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