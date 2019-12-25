На месте работают дорожники.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти разлив воды спровоцировал обвал обочины на трассе "Парголово — Огоньки". Об этом сообщает ГКУ "Ленавтодор".

Известно, что в настоящее время соответствующие службы устраняют последствия серьезного размыва на Выборгском шоссе. Отмечается, что размыв засыпают, а состояние канав внимательно изучают.

Причины подтопления выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что ночной складской пожар на Пискаревском проспекте вызвал пробку с утра.

Фото:road.lenobl.ru