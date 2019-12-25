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В Ленобласти дорогу к круглогодичной паромной переправе начали ремонтировать
Сегодня, 19:43
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В Ленобласти дорогу к круглогодичной паромной переправе начали ремонтировать

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Протяженность дороги составляет 15 км.

В Подопорожском районе Ленобласти начали ремонт дороги к поселку Вознесенье. В нем находится единственная на Северо-Западе круглогодичная паромная переправа, передают в пресс-службе правительства 47-го региона.

Протяженность дороги составляет 15 км. Она соединяет с федеральной магистралью "Лодейное Поле — Вытегра". Во время ремонта положат покрытие, укрепят и установят новые знаки. В настоящее время дорожники приступили к очистке полосы отвода.

Ранее в Ленобласти 27 июля ограничат движение на 9 трассах. На ремонтируемых участках будут устранять дефекты обочины, ремонтировать покрытие, чистить проезжую часть от пыли и грязи, очищать прикромочные лотки, наносить дорожную разметку, устанавливать новые дорожные знаки и многое другое.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дорога, переправа, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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