В Ленобласти дорогу к круглогодичной паромной переправе начали ремонтировать

Протяженность дороги составляет 15 км.

В Подопорожском районе Ленобласти начали ремонт дороги к поселку Вознесенье. В нем находится единственная на Северо-Западе круглогодичная паромная переправа, передают в пресс-службе правительства 47-го региона.

Протяженность дороги составляет 15 км. Она соединяет с федеральной магистралью "Лодейное Поле — Вытегра". Во время ремонта положат покрытие, укрепят и установят новые знаки. В настоящее время дорожники приступили к очистке полосы отвода.

Ранее в Ленобласти 27 июля ограничат движение на 9 трассах. На ремонтируемых участках будут устранять дефекты обочины, ремонтировать покрытие, чистить проезжую часть от пыли и грязи, очищать прикромочные лотки, наносить дорожную разметку, устанавливать новые дорожные знаки и многое другое.

Фото: Piter.tv

