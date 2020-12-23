В Ленобласти 27 июля ограничат движение на 9 трассах

На ремонтируемых участках будут устранять дефекты обочины, ремонтировать покрытие, чистить проезжую часть от пыли и грязи, очищать прикромочные лотки, наносить дорожную разметку, устанавливать новые дорожные знаки и многое другое.

В Ленинградской области в среду, 27 июля, на девяти трассах введут дорожные ограничения. Об этом сообщил Online47.

На ремонтируемых участках будут устранять дефекты обочины, ремонтировать покрытие, чистить проезжую часть от пыли и грязи, очищать прикромочные лотки, наносить дорожную разметку, устанавливать новые дорожные знаки и многое другое.

Снизить скорость придется на трассах Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-114 Вологда – Тихвин, А-181 Выборг – Светогорск, А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала", А-180 "Нарва" и Р-23 "Псков".

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной ограничат движение до августа. В Красном Селе с 25 по 31 июля закроют проезд по Гражданской улице – от Кировской улицы до Карьерного проезда. На этом участке рабочие будут реконструировать водопровод. Водителям рекомендовали объезд по маршруту Гражданская улица – Кировская улица – Гореловская улица – Карьерный проезд.

Фото: Piter.tv

