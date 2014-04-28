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В Ленобласти долевое строительство теперь под личным контролем главы СК Бастрыкина
Сегодня, 15:53
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В Ленобласти долевое строительство теперь под личным контролем главы СК Бастрыкина

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На сегодняшний день глава ведомства дал поручение оперативно выяснить все обстоятельства возможных нарушений прав граждан и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях.

Стало известно 6 ноября, что по поручению председателя СК долевое строительство в ЖК "Барская Усадьба" деревни Агалатово Ленинградской области будут контролировать в центральном аппарате СК. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Причиной стало обращение дольщиков многоквартирных жилых домов в ЖК "Барская Усадьба". Неоднократно будущие жильцы занимались привлечением внимания к проблеме: устраивали опросы, собирали подписи, публиковали посты. В ЖК по долевому договору квартиры приобрело много маломобильных людей: семей с детьми и людей с инвалидностью.

На сегодняшний день глава ведомства дал поручение оперативно выяснить все обстоятельства возможных нарушений прав граждан и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях.

Ранее ответственного за долевое строительство Ленобласти подозревают во взятке. К заместителю председателя госстройнадзора следователи пришли с обыском.

Фото: Piter.tv

Теги: агалатово, долевое строительство, жк барская усадьба
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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