В Ленобласти долевое строительство теперь под личным контролем главы СК Бастрыкина

На сегодняшний день глава ведомства дал поручение оперативно выяснить все обстоятельства возможных нарушений прав граждан и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях.

Стало известно 6 ноября, что по поручению председателя СК долевое строительство в ЖК "Барская Усадьба" деревни Агалатово Ленинградской области будут контролировать в центральном аппарате СК. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Причиной стало обращение дольщиков многоквартирных жилых домов в ЖК "Барская Усадьба". Неоднократно будущие жильцы занимались привлечением внимания к проблеме: устраивали опросы, собирали подписи, публиковали посты. В ЖК по долевому договору квартиры приобрело много маломобильных людей: семей с детьми и людей с инвалидностью.

На сегодняшний день глава ведомства дал поручение оперативно выяснить все обстоятельства возможных нарушений прав граждан и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях.

Ранее ответственного за долевое строительство Ленобласти подозревают во взятке. К заместителю председателя госстройнадзора следователи пришли с обыском.

Фото: Piter.tv