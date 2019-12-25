В Ленобласти днем обещают сильный ветер и ливни

В МЧС жителей попросили во время грозы отключить сотовые телефоны и другие устройства.

Сегодня, 2 июля, в Ленобласти ожидается непогода. После обеда в регионе начнутся ливни, ветер усилится до до 15-17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают грозы. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей во время грозы отключить сотовые телефоны и другие устройства. Не стоит прятаться от молний под высокими деревьями. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей. Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах и кататься на лодке. Прятаться от молний в прибрежных кустах тоже опасно. Лучше всего переждать грозу дома или в любом другом помещении.

Ранее мы писали, что момент удара молнии в "Лахта Центр" попал на видео.

Фото: Pxhere