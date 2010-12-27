В Ленобласти для подростков проходит тематическая смена "ШоуМания"

В смене принимают участие более ста подростков в возрасте от 14 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В областном центре "Молодежный" открылась смена "ШоуМания". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Смена нацелена на раскрытие творческого потенциала и способностей подростков. В течение двух недель в съемочных павильонах ребята будут готовить с нуля собственное реалити-шоу. Они будут сами проходить кастинги, организовывать репетиции и съемки. Также все пройдут курс занятий в "Арт-школе". Там они будут участвовать в мастер-классах, интеллектуальных играх, играх по станциям, интерактивных семинарах, кинолекториях.

Сейчас на территории региона работают 716 лагерей с дневным пребыванием, 41 загородный и круглосуточный лагерь (25 сезонных, 6 круглогодичных), 21 санаторий, 272 лагеря труда и отдыха (трудовые бригады), а также 34 детских лагеря различной тематической направленности.

Ранее мы сообщали, что с начала лета в лагерях отдохнули уже более 70 тысяч детей.

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