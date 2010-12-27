В лагерях Ленобласти к концу подходит вторая смена

С начала лета в лагерях отдохнули уже более 70 тысяч детей.

В Ленинградской области подвели предварительные итоги летнего отдыха детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В летних лагерях с начала лета побывали более 70 тысяч детей. На вторую смену 152 лагеря приняли 23 тысячи юных ленинградцев. В регионе места для отдыха и оздоровления имеют разную профильную направленность: спортивную, экологическую, творческую, туристическую, краеведческую, военно-патриотическую.

Третья смена, которая начнется на днях, примет еще более 20 тысях детей и подростков. По прогнрозам, за все лето организованно отдохнут более чем 92 тыс. ленинградских детей в возрасте от 6 с половиной до 17 лет. Сейчас на территории региона работают 716 лагерей с дневным пребыванием, 41 загородный и круглосуточный лагерь (25 сезонных, 6 круглогодичных), 21 санаторий, 272 лагеря труда и отдыха (трудовые бригады), а также 34 детских лагеря различной тематической направленности.

Из областного бюджета на оздоровительную кампанию в 2018 году выделено 747,8 млн рублей.

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Фото: Piter.TV