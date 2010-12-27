Вскоре рисунки маленьких петербуржцев появятся на транспорте.

В Петербурге завершается конкурс "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве". Уже несколько тысяч маленьких петербуржцев прислали свои рисунки, чтобы их разместили на борту общественного транспорта. Работы принимаются до 31 июля включительно. Об этом сообщают организаторы.

Конкурс проходит в Северной столице уже в пятый раз. В этом году он приурочен к 315-летию Петербурга и 155-летию конно-железной дороги. В рисунках дети отражают свои мысли о прошлом и будущем электрического транспорта в городе на Неве. Так, на одном листе можно разглядеть кототроллейбус, а на другом — фантастических роботов из грядущих веков. Самому маленькому участнику этого года не исполнилось еще и двух лет.

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Фото: pixabay.com