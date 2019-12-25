В Ленобласти дикий кабан оставил петербуржца без травмата

Выяснилось, что встреча была неожиданной. Петербуржцу удалось спастись от дикого зверя, а кабану достался трофей - пистолет.

Встретив в лесах Ленобласти дикого кабана, петербуржец выронил травматический пистолет и убежал от животного. Затем он обратился к правоохранительным органам, заявив о пропаже пистолета Rubber 45-го калибра в СНТ "Предпортовое".

Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, 56-летний выходец из Дагестана обнаружил пропажу оружия только по возвращению домой. Выяснилось, что встреча была неожиданной. Петербуржцу удалось спастись от дикого зверя, а кабану достался трофей - пистолет.

Ранее Piter.tv публиковал видео, где кабан бегал у жилых домов в Приморском районе.

Фото: pixabay