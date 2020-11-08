  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:34
183
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кабан бегал у жилых домов в Приморском районе

0 0

Животное заглянуло в помещение на первом этаже.

Пользователи TikTok засняли дикое животное, которое оказалось около жилых домов в Приморском районе. Видео стало набирать популярность.

Кабан заглянул в помещение на первом этаже, после чего стал набирать скорость и побежал в неизвестном направлении. Дикой свинье удалось с легкостью перепрыгнуть через ограждение. Пользователи написали о том, что его заметили у станции метро "Беговая".

В городе проживают кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки. В комитете по природопользованию пояснили, что ареал обитания и миграционные пути животных меняются из-за строительства жилья и объектов инфраструктуры. 

Видео: TikTok / @sheskitzo

Теги: дикое животное, кабан
Категории: Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии