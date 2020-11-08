Кабан бегал у жилых домов в Приморском районе

Животное заглянуло в помещение на первом этаже.

Пользователи TikTok засняли дикое животное, которое оказалось около жилых домов в Приморском районе. Видео стало набирать популярность.

Кабан заглянул в помещение на первом этаже, после чего стал набирать скорость и побежал в неизвестном направлении. Дикой свинье удалось с легкостью перепрыгнуть через ограждение. Пользователи написали о том, что его заметили у станции метро "Беговая".

В городе проживают кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки. В комитете по природопользованию пояснили, что ареал обитания и миграционные пути животных меняются из-за строительства жилья и объектов инфраструктуры.

Видео: TikTok / @sheskitzo