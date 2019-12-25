В Смольном рассказали, каких диких животных можно встретить в Петербурге

Животные меняют ареал обитания из-за строительства.

В Петербурге увеличилось количество косуль. В том году экологи зафиксировали 55 особей, в то время как три года назад их было всего 4. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в 2021 экологи насчитали 269 белок и 26 лосей. В городе проживают кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки. В комитете по природопользованию пояснили, что ареал обитания и миграционные пути животных меняются из-за строительства жилья и объектов инфраструктуры.

Леса в Петербурге занимают почти 25 тыс. гектаров, в них обитают дикие животные. Также их можно встретить на особо охраняемых природных территориях регионального значения, приграничных территориях города и области. Места обитания животных необходимо определять для того, чтобы предотвратить серьезные аварии на автомагистралях.

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Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Анна Дмитриева