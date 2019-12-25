Животное лучше не гладить и не пытаться фотографировать, советуют специалисты.

Эксперты рассказали, что делать в случае встречи бобра в Петербурге. Почему эти зверьки стали попадаться горожанам у жилой застройки, рассказали 12 мая представители Северо-Западного Управления Росприроднадзора в своем телеграм-канале.

Так, специалисты отмечают, что во второй половине весны у животных появляется потомство. Из-за этого молодые бобры на третьем году жизни, а иногда и на втором, покидают семью в поисках новых мест обитания и создания самостоятельных пар. Именно в этот период больше всего шансов встретить животных рядом с жилой застройкой, куда животные часто доходят.

Животное лучше не гладить и не пытаться фотографировать, советуют специалисты. К нему не следует подходить – бобер в случае встречи с человеком будет тревожиться и попытается скрыться. Если у бобра не получится найти места для укрытия, то может укусить человека в целях обороны.

Как и любое дикое животное, бобра нельзя подкармливать – человеческая еда может нанести вред здоровью животного, напоминают в Росприроднадзоре.

Одним из последних бобров, которые встретили горожане, стал зверек, которого заметили в реке Оккервиль у улицы Дыбенко.

Фото: Pixabay