В реке Оккервиль у улицы Дыбенко заметили бобра

В Невском районе Петербурга заметили бобра. Грызуна увидел местный житель, прогуливавшийся по улице Дыбенко вдоль реки Оккервиль. Видео встречи с животным неподалеку от железной дороги поделился "Мегаполис".
Бобер совершенно не боялся человека, деловито плавал и занимался своими делами. В ответ на реплики удивившегося встрече мужчины грызун только жевал сухую траву, сидя в воде на мели.
Вот такое происходит на Дыбенко, такие дела.
петербуржец
Тем временем, в Петрозаводске поймали рысь.
Видео: "Мегаполис"
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