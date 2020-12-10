В реке Оккервиль у улицы Дыбенко заметили бобра

Животное не боялось человека и деловито грызло сухую траву.

В Невском районе Петербурга заметили бобра. Грызуна увидел местный житель, прогуливавшийся по улице Дыбенко вдоль реки Оккервиль. Видео встречи с животным неподалеку от железной дороги поделился "Мегаполис".

Бобер совершенно не боялся человека, деловито плавал и занимался своими делами. В ответ на реплики удивившегося встрече мужчины грызун только жевал сухую траву, сидя в воде на мели.

Вот такое происходит на Дыбенко, такие дела. петербуржец

Тем временем, в Петрозаводске поймали рысь.

Видео: "Мегаполис"