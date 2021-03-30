Животное будет выпущено в лес.

В Петрозаводске поймали рысь. Об этом сообщили представители местного министерства природы Карелии. Чиновники уточнили, что сейчас решается вопрос того, отпускать ли дикое животное на волю или сначала заняться ее реабилитацией. Специалисты выявили у зверя небольшое истощение. Ранее в социальных сетях распространился ролик того, как рысь бегает по городским улицам.

Сотрудники ветслужбы совместно с минприроды в понедельник выехали на улицу Зайцева, где была замечена рысь. Ее поймали и доставили в ветцентр. Сейчас специалисты оценивают ее состояние и возможность возвращения обратно в лес. минприроды Карелии

Эксперт "РИА Новостей" уточнил, что в зимний период времени выход диких животных к людям является довольно частым явлением, так как из-за погодных условиях животным сложно добывать себе пищу.

С 1 апреля изменится расписание поездов "Ласточка" Петербург - Петрозаводск.

Видео: ВК/Живой Петрозаводск