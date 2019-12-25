По следу дикого зверя: как в Петербурге проходил зимний мониторинг фауны

Piter.TV узнал, чьи следы находят специалисты в лесу, что можно по ним прочесть и почему результаты наблюдений появятся только в мае.

Свежий снег, снегоступы и зоркий глаз – такой набор "инструментов" необходим специалистам по зимнему мониторингу фауны. Каждую зиму вот уже девять лет комитет по природопользованию вместе с ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" проводит своеобразную "перепись" млекопитающих на территории Петербурга и Ленобласти, в том числе – на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В течение января и февраля специалисты выходят на след диких зверей, протаптывают на снегу многокилометровые маршруты, чтобы провести трудоемкий сбор данных об охотничьих видах животных.

Такой мониторинг необходим для мирного и безопасного сосуществования людей и животных. Как рассказывают в Дирекции, знание мест обитания диких животных, их путей миграции позволяет спрогнозировать появление зверей на городских дорогах и в парках, а вместе с тем и снизить эту вероятность. Чем больше информации об обитателях той или иной территории получают специалисты, тем успешнее можно предотвратить серьезные аварии на дорогах и объектах электросетевого хозяйства. И, конечно, сохранить жизни как животных, так и людей.

Piter.TV спросил у комитета по природопользованию о том, чьи следы находят специалисты в лесу, что можно по ним прочесть и почему результаты наблюдений появятся только в мае.

Главное условие для работы на маршрутном учете – свежевыпавший снег. Мониторинг проводится исключительно после снегопадов, чтобы на чистом белом полотне было хорошо видно свежие следы, оставленные животными в последние сутки. Специалист, двигаясь по определенному маршруту, фиксирует в GPS-навигаторе отпечатки звериных лап и другие метки, попадающиеся ему на пути. Затем, сравнивая материалы учета, устанавливает соотношение численности животных по районам города, годам, сезонам и типам угодий. Чаще всего эксперт выходит и на абсолютную численность представителей того или иного вида.

Как рассказали в комитете, такая инструкция позволяет определить численность, физическое состояние и распространение косуль и нескольких видов оленей, лося, кабана, кабарги, волка, лисицы и рыси, белок, зайцев-беляков и зайцев–русаков, а также мелких хищников – соболя, куниц, росомахи, горностая, колонка, корсака, хорей. Наблюдения ведутся и в отношении рябчика, глухарей, тетерева, фазана, белой и серой куропаток.

С 2018 года мониторинг стали проводить на ООПТ, в городских лесах и крупных парках, наблюдая не только за состоянием животных, но и за качеством и площадью среды их обитания. Больше всего различных зверей можно встретить на наименее нарушенных природных территориях, где человек или бывает редко, или появляется в качестве "гостя" и не переделывает существующие порядки природы. К таким территориям как раз и относятся упомянутые леса, парки и ООПТ. По словам комитета, значительное количество видов млекопитающих встречается на приграничных территориях Петербурга и Ленинградской области.

Площади большинства ООПТ города небольшие, поэтому звери, а тем более крупные, постоянно не могут держаться в их границах, они обитают на значительных по площади участках, подвижны. Скорее можно говорить о большем количестве встреч крупных или редких млекопитающих на периферии города. комитет

По словам пресс-службы ведомства, краснокнижный заяц-русак, например, любит южные районы Петербурга, поскольку они близки к незастроенным территориям области, а зайцу необходимы открытые пространства. Рысь из той же Красной книги Петербурга предпочитает только Курортный район – ее след за четыре года мониторинга нашли лишь там. "Курорт" любят посещать также кабаны и лоси, где их следы фиксируются чаще всего.

(след кабана – прим. комитета по природопользованию)

За время мониторинга специалисты проходят столь масштабные дистанции, что никакой фитнес-браслет не смог бы показать накрученный километраж. В этом году эксперты прошагали 40 маршрутов общей протяженностью 282, 8 километра. В прошлые годы, поделились в комитете, расстояния были еще больше: в 2020 году специалисты прошли 45 маршрутов общей протяженностью 353,50 км, в 2019 – 48 маршрутов в 373,35 км, в 2018 году – также 48 маршрутов протяженностью почти 352 км.

Сезон зимнего мониторинга фауны 2021 в Петербурге завершился, но пока специалисты ничего не расскажут о тенденциях, выводах и сравнениях с предыдущими годами – экспертам предстоит долгая обработка данных длиной почти во всю весну и сложная бумажная работа. Результаты мониторинга станут известны только 15 мая.

Осуществляется подсчёт относительной численности и подготовка кадастровой информации о численности охотничьих ресурсов, по каждому виду, формируются обобщенные ведомости, отображаются треки маршрутов на картах, наносятся точки встреч следов животных; оформляются специальные ведомости по каждому маршруту в бумажном виде и т.д. комитет

Многие петербуржцы-любители фауны знают об акциях по подсчету птиц и охотно принимают в них участие. Однако подобных акций по наблюдению за, например, лисами, лосями и косулями в Петербурге и Ленобласти нет. Как нам пояснили в комитете, для таких походов важно, в первую очередь, уметь читать звериные следы, более того, это занятие гораздо опаснее, чем наблюдение за птицами в кормушках, поэтому смельчаков-обывателей на мониторинг точно не возьмут.

В ЗМУ в Петербурге принимают участие специалисты, имеющие навык идентифицировать следы – государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Привлекать к участию неподготовленных людей не имеет смысла в связи с отсутствием профильных знаний и опыта. Кроме того, стоит отметить, что Комитетом проводится мониторинг в отношении диких животных, которые могут проявлять агрессию по отношению к человеку. комитет

Ранее мы рассказывали, как по железной дороге Северного поселка прогуливалась косуля.

Фото: предоставлено комитетом по природопользованию. На заглавном фото – следы лисицы.