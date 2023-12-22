Экопункты Петербурга приняли более 12,3 тонны опасных отходов за неделю

По информации, предоставленной комитетом по природопользованию Петербурга, с 25 по 31 марта было принято 521 сообщение от жителей города. Это на 154 сообщения больше, чем на предыдущей неделе. Специалисты ГУП "Экострой" осуществили 30 выездов, из которых 24 были связаны с обследованием мест после устранения аварийных ситуаций, 2 - с проливом нефтепродуктов, 3 - с химическими загрязнениями и 1 - с ртутным загрязнением.

Также были проведены проверки городских акваторий, в ходе которых специалисты совершили 16 выездов, охватив акватории Малой Невы, реки Фонтанки, реки Невы и Обводного канала.

Кроме того, от петербуржцев было принято более 12,3 тонны опасных отходов, включая автомобильные покрышки, батарейки, технику, лампы, термометры и другие виды опасных отходов.