С 1 апреля изменится расписание поездов "Ласточка" Петербург - Петрозаводск

С начала апреля изменится расписание поездов "Ласточка" по направлению из Петербурга в Петрозаводск. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 26 марта.
Известно, что для улучшения качества обслуживания на станции Подпорожье сделали стоянку для пассажиров.
Подробности об изменениях в расписании можно получить на сайте Октябрьской железной дороги.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на майских праздниках проезд в купе из Северной столицы в Москву подешевеет.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все