С 1 апреля изменится расписание поездов "Ласточка" Петербург - Петрозаводск

А на станции Подпорожье сделали платформу для пассажиров.

С начала апреля изменится расписание поездов "Ласточка" по направлению из Петербурга в Петрозаводск. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 26 марта.

Известно, что для улучшения качества обслуживания на станции Подпорожье сделали стоянку для пассажиров.

Подробности об изменениях в расписании можно получить на сайте Октябрьской железной дороги.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на майских праздниках проезд в купе из Северной столицы в Москву подешевеет.

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