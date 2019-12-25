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С 1 апреля изменится расписание поездов "Ласточка" Петербург - Петрозаводск
Сегодня, 16:30
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kraratau27

С 1 апреля изменится расписание поездов "Ласточка" Петербург - Петрозаводск

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А на станции Подпорожье сделали платформу для пассажиров.

С начала апреля изменится расписание поездов "Ласточка" по направлению из Петербурга в Петрозаводск. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 26 марта.

Известно, что для улучшения качества обслуживания на станции Подпорожье сделали стоянку для пассажиров. 

Подробности об изменениях в расписании можно получить на сайте Октябрьской железной дороги. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на майских праздниках проезд в купе из Северной столицы в Москву подешевеет.

Фото: pixabay

Теги: карелия, ласточка, петербург, петрозаводск, расписание поездов, расписание электричек, ржд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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