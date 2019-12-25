  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На майских праздниках проезд в купе из Северной столицы в Москву подешевеет
Сегодня, 14:29
79
kraratau27

На майских праздниках проезд в купе из Северной столицы в Москву подешевеет

0 0

В майские праздники путешествие из Петербурга в Москву станет дешевле. Распространяется акция только на проезд в вагонах купе.

На майские праздники цены на самые популярные маршруты понизятся. Изменения коснутся только проезда в вагонах купе. Стоимость билета будет ниже, чем за поездку в плацкартном вагоне в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Туту.ру". 

Проезд из Северной столицы в Москву обойдется в 1614 рублей. Известно, что на треть подешевела и стоимость билета в Петрозаводск. А вот цена за путешествие из Петербурга в столицу в плацкартном вагоне выросла на 13%, на 27% увеличилась стоимость билета из Москвы в Казань и на 17% - в Псков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда.

Фото: Piter.tv

Теги: купе, майские праздники, москва, петербург, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии