В дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда

РЖД назначило три поезда.

В дни весенних школьных каникул между Петербургом и Москвой запустят несколько дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, 20, 22, 27 и 29 марта из Петербурга в Москву поедет поезд №233, его время отправления – 01.05, а время прибытия – 09.30. Из столицы обратно в Петербург назначено сразу два поезда, №30 и №128. Первый отправится в 01.15 22 и 29 марта и прибудет в пункт назначения в 10.04, второй тронется из Москвы в 01.25 20 и 27 марта. В Петербург этот поезд прибудет к 10.35.

Билеты на данные поезда уже можно купить во всех железнодорожных кассах и на сайте РЖД.

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Фото: Piter.TV