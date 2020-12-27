Расписание "Сапсанов" и "Невского экспресса" изменится в мае

Это связано с работами на перегоне Алешинка – Березайка.

В мае на несколько дней изменится расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс". Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 12 марта, изменения связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на перегоне Алешинка – Березайка ОЖД.

Скорые поезда с маршрутов Петербург – Москва, Петербург – Нижний Новгород, Москва – Петербург и Нижний Новгород – Петербург будут ездить по другим графикам в период с 25 по 27 мая. Под временные изменения попали порядка 28 поездов. Подробное расписание опубликовано на сайте ОЖД.

Ранее мы сообщали, что с 15 марта между Петербургом и Ораниенбаумом запустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.TV