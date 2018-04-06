В Ленобласти девятиклассник отравился наркотиками

Вечером в пятницу, 6 октября, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что в детскую больницу поступил мальчик с отравлением метадоном.
Как стало известно Piter.TV, ученик 9 класса забрал наркотик у станции метро "Улица Дыбенко" в Петербурге, где употребил часть, а остальное принял в поселке Ленобласти.
Сообщается, что мальчик на учете в ОДН не состоял. Сейчас он находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в квартире на Комендантском проспекте умерла месячная девочка.
Фото: Piter.TV
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