В Ленобласти девятиклассник отравился наркотиками

Во Всеволожском районе Ленинградской области ученик 9 класса отравился наркотиком. Ребенок на учете в ОДН не состоял.

Вечером в пятницу, 6 октября, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что в детскую больницу поступил мальчик с отравлением метадоном.

Как стало известно Piter.TV, ученик 9 класса забрал наркотик у станции метро "Улица Дыбенко" в Петербурге, где употребил часть, а остальное принял в поселке Ленобласти.

Сообщается, что мальчик на учете в ОДН не состоял. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в квартире на Комендантском проспекте умерла месячная девочка.

Фото: Piter.TV