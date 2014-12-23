В Ленобласти сироты смогут получать компенсацию на аренду жилья

Такая мера поддержки будет оказываться во время передачи квартиры.

В Ленобласти ввели новую меру поддержки для детей-сирот, достигших 18 лет. После выпуска из детских домов им полагается жилье от государства. Однако во время процесса передачи сиротам приходится снимать жилье. Правительство Ленобласти решило компенсировать данные расходы.

Наш регион – один из первых в СЗФО ввел эту меру поддержки. Процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Выпускникам детских домов будут выплачивать по 10-15 тысяч рублей каждый месяц на компенсацию аренды жилья.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области началась посевная.

Фото: Piter.tv (архив)