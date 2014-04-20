В Ленинградской области началась посевная

Областными хозяйствами посеяно 55 га пшеницы, 34 га ячменя, 100 га овса.

В Ленобласти посеяли первые 189 га зерновых культур. В этом году общая площадь весенних посевных работ составит 67 тысяч гектар. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Областными хозяйствами посеяно 55 га пшеницы, 34 га ячменя, 100 га овса – это зерно пойдет на производство кормов для молочных хозяйств региона.

Традиционно первыми в поля вышли хозяйства Лужского района. К весенним полевым работам приступили хозяйства Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов.

Овощеводческие хозяйства также начали посев зеленых культур, в частности, семян капусты на рассаду.

Ранее стало известно, что в Ленобласти не будут взимать арендную плату у общепита за летние веранды.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти