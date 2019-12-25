В Ленобласти не будут взимать арендную плату у общепита за летние веранды

С таким предложением выступил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти не планируют взимать арендную плату у общепита за летние веранды. С таким предложением выступил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что поручил Комитету по малому и среднему бизнесу, а также потребительскому рынку направить органам местного самоуправления рекомендации об упрощённом порядке представления участков под летние кафе для бизнесменов.

Также, по предложению губернатора, заявки должны рассматриваться в течение 5 дней. Помимо этого, предпринимателей предлагается освободить от арендной платы за участки, на которых будут располагаться террасы и веранды.

Стало известно, что правительство Ленобласти прекратит сотрудничество с компаниями, поднявшими цены на песок и щебень.

Фото: Piter.tv