Правительство Ленобласти прекратит сотрудничество с компаниями, поднявшими цены на песок и щебень

Губернатор Ленобласти уже дал поручение подготовить список таких компаний.

Ряд собственников карьеров и строительных компаний увеличили стоимость песка и щебня от 25% до 100%. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал указание не работать с такими компаниями по объектам, финансируемым за счет регионального бюджета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ряд "талантливых" собственников карьеров, они же собственники строительных компаний, увеличили стоимость песка и щебня от 25% до 100%. Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти уже дал поручение подготовить список таких компаний и ограничить им допуск к получению новых участков для добычи и разработки карьеров.

Ранее стало известно, что доходы губернатора Ленобласти уменьшились на 2 млн рублей.

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