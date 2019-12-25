Доходы губернатора Ленобласти уменьшились на 2 млн рублей

За 2021 год он заработал 4,8 миллиона рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заработал за 2021 год 4,8 миллиона рублей. По сравнению с 2020 годом, доход уменьшился на 2 миллиона рублей. Декларации о годовых доходах членов правительства Ленобласти были опубликованы на сайте администрации.

В декларации губернатора указана квартира площадью 305 квадратных метров, жилой дом в 327,9 м2, земельный участок и хозяйственный блок с гаражом. У Александра Дрозденко также есть "Land Rover", снегоход "Ski-doo", квадроцикл "Ямаха", мотоцикл "Harley-Davidson" и два прицепа.

Супруга губернатора Ирина Дрозденко заработала за год 11 миллионов рублей. Также у нее есть четыре земельных участка, два нежилых здания, доли в квартире и автостоянке, автомобиль "Land Rover".

Фото: правительство Ленобласти