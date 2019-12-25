В Ленобласти депутата лишили полномочий за двойное гражданство

Речь идет о народном избраннике Родионе Русу.

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти проверила, есть ли у депутатов Лаголовского сельского поселения двойное гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что один из чиновников при избрании скрыл факт наличия у него гражданства Республики Молдова. Речь идет о народном избраннике Родионе Русу, которого досрочно лишили полномочий. Он входил в Совет депутатов Лаголовского сельского поселения Ломоносовского района.

Ранее Piter.TV рассказал, как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм".

Фото: pexels.com