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В Ленобласти депутата лишили полномочий за двойное гражданство
Сегодня, 11:52
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В Ленобласти депутата лишили полномочий за двойное гражданство

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Речь идет о народном избраннике Родионе Русу.

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти проверила, есть ли у депутатов Лаголовского сельского поселения двойное гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Выяснилось, что один из чиновников при избрании скрыл факт наличия у него гражданства Республики Молдова. Речь идет о народном избраннике Родионе Русу, которого досрочно лишили полномочий. Он входил в Совет депутатов Лаголовского сельского поселения Ломоносовского района.

Ранее Piter.TV рассказал, как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм".

Фото: pexels.com

Теги: двойное гражданство, депутат
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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