В Ленобласти дефицит бюджета составил 6,3 млрд рублей по итогам 2021 года

Доходы областного бюджета в прошлом году составили 168,1 млрд рублей, расходы — 174,4 млрд рублей.

Доходы областного бюджета в прошлом году составили 168,1 млрд рублей, расходы — 174,4 млрд рублей. Об этом рассказал зампредседателя правительства Ленобласти — председатель Комитета финансов Роман Марков на заседании регионального правительства.

Так, фактический дефицит бюджета составил 6,3 млрд рублей. Доходы по сравнению с 2020 годом выросли на 9,7 млрд, а расходы на 4,1 млрд. В прошлом году в области увеличились поступления по всем основным региональным налогам. За год в бюджет поступила рекордная сумма безвозмездных переводов — 26,1 млрд рублей. По оценке Маркова, налоговая политика в регионе стабильна.

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Фото: Piter.tv