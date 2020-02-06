В Ленобласти четыре машины помялись в массовом ДТП

Автомобилисты не получили серьезных травм.

В поселке Кузьмоловский Ленобласти на Железнодорожной улице произошло массовое ДТП: столкнулись внедорожники "Вольво", "Ниссан" и УАЗ "Патриот" и легковушка-иномарка.

Судя по кадрам видео, снятом мобильным корреспондентом Piter.TV, автомобили сильно разбросало по дороге после ударов. Кто стал виновником столкновения, неизвестно, возможно, одна из иномарок не уступила дорогу попутчикам. Некоторые машины довольно сильно пострадали: черный внедорожник буквально вдавил бампер легковушки, на заснеженном асфальте остались обломанные детали автомобилей и даже слетевшее колесо..

О травмах автомобилистов информации не поступало, но очевидцы отмечают, что серьезно никто из них не пострадал.

Ранее на КАД собралась пробка из-за ДТП с фурой и "ГАЗелью".

Видео: Piter.TV