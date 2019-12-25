В Ленобласти 52 человека заболели коронавирусом

По данным оперативного штаба, 52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ленобласти. Теперь в регионе 3553 заболевших.
В Петербурге также зафиксирован COVID-19 у 256 человек за минувшие сутки. Всего в России 528 964 пациента с коронавирусом. При этом число выздоровевших выросло до 280 050.
Напомним, что в Ленобласти допущены некоторые послабления: работают некоторые салоны красоты, разрешены занятия спортом на улице, проводят экскурсии. С 15 июня также заработает каршеринг.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти 53 человека заразились COVID-19.
Фото: Piter.tv
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