В Ленобласти 52 человека заболели коронавирусом

Из-за снижения количества зараженных в регионе допущены некоторые послабления.

По данным оперативного штаба, 52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ленобласти. Теперь в регионе 3553 заболевших.

В Петербурге также зафиксирован COVID-19 у 256 человек за минувшие сутки. Всего в России 528 964 пациента с коронавирусом. При этом число выздоровевших выросло до 280 050.

Напомним, что в Ленобласти допущены некоторые послабления: работают некоторые салоны красоты, разрешены занятия спортом на улице, проводят экскурсии. С 15 июня также заработает каршеринг.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти 53 человека заразились COVID-19.

Фото: Piter.tv