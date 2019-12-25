В Ленобласти 53 человека заразились COVID-19

Теперь в регионе 3501 заболевших.

По данным оперативного штаба, 53 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ленобласти. Теперь в регионе 3501 заболевших.

В Петербурге также зафиксирован COVID-19 у 262 человек за минувшие сутки. Всего в России 520 129 пациентов с коронавирусом. При этом число выздоровевших выросло до 274 641.

Напомним, что в Ленобласти допущены некоторые послабления: работают некоторые салоны красоты, разрешены занятия спортом на улице, проводят экскурсии. С 15 июня также заработает каршеринг.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти коронавирус выявлен у 52 человек.

Фото: Pixabay