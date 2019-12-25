В Ленобласти будут выдавать маски льготникам по будним дням

Льготные категории граждан в Ленинградской области смогут получить бесплатные медицинские маски в будние дни со среды, 20 мая. Об этом сообщил региональный центр соцзащиты.

Напомним, что средства защиты смогут получить пенсионеры, оформившие социальную доплату к пенсии, малоимущие семьи, дети-инвалиды и их родители.

Каждый район составил собственный график выдачи. В некоторых районах необходимо оформить предварительную запись.

Отметим, что маски должны получить 150 тысяч жителей региона. На одного члена семьи выдадут 10 штук.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции в Ленобласти.

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