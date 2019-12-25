В Ленобласти будет увеличен МРОТ

Сумма возрастет до 14 250 рублей.

В 2021 году в Ленинградской области планируется увеличить размер минимальной заработной платы. Он возрастет от 12 800 рублей до 14 250 рублей. Об этом сообщил председатель комитета финансов Роман Марков во время заседания регионального правительства.

По словам Маркова, рост составит 11,3%. Кроме того, было отмечено, что Ленинградская область является одним из наиболее успешным субъектом РФ по уровню управления областными финансами.

Ранее мы рассказали о том, что более 2 тысяч жителей Ленобласти распрощаются с аварийным жильем в 2021 году.

Фото: Telegram / pul47