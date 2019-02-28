В Ленобласти бомж избил мужчину лопатой

Потерпевший доставлен в Волховскую межрайонную больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 июня в полицию поступило известие о том, что в г. Волхов у д. 5 по ул. Урицкого человека бьют лопатой.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1982 года рождения, БОМЖиЗа. Установлено, что в ходе конфликта, возникшего после совместного распития алкогольных напитков, он нанес несколько ударов лопатой по голове и телу хозяину квартиры.

Потерпевший доставлен в Волховскую межрайонную больницу в тяжёлом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что пять мужчин и беременная женщина избили и ограбили жителя Приозерска.

Фото: Pixabay