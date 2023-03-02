  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:02
91
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской областной больнице на Луначарского погиб лифтер

0 0

Во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией.

Устанавливаются обстоятельства смерти лифтера в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. 

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: на производстве мебели в Петербурге рухнул грузовой лифт. Пострадали двое рабочих. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: ленинградская областная больница, лифтер погиб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии