В Ленинградской областной больнице на Луначарского погиб лифтер

Во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией.

Устанавливаются обстоятельства смерти лифтера в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: на производстве мебели в Петербурге рухнул грузовой лифт. Пострадали двое рабочих.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу