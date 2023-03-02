В Ленинградской областной больнице на Луначарского погиб лифтер

Устанавливаются обстоятельства смерти лифтера в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Предварительно, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.
Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее на Piter.TV: на производстве мебели в Петербурге рухнул грузовой лифт. Пострадали двое рабочих.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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