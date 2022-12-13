Врач ЛОКБ рассказала, как сохранить иммунитет

Необходимо правильно питаться и чаще гулять на свежем воздухе.

1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. По случаю праздника, жителям 47-ого региона дали советы по сохранению и поддержке здоровья в тонусе. Свои рекомендации озвучила врач поликлиники ЛОКБ, аллерголог-иммунолог Ирина Юргель.

По словам специалиста, в первую очередь нужно наладить режим питания. Для этого нужно не переедать, есть меньше сладостей, при этом добавив в рацион большое количество фруктов, овощей, ягод, морепродуктов, бобов и чеснока. После болезни необходимо пропить курс про- и пребиотиков.

Также Юргель порекомендовала не забывать про природные адаптогены, способные повышать сопротивляемость организма к вредному влиянию. Такие вещества содержатся в лимоннике и элеутерококке.

Поскольку весна является непростым временем для иммунитета, медик рекомендовала также облегчить его работу адекватным режимом сна (не менее 7 часов сна в сутки) и отказом от вредных привычек. Вместо них можно обрести полезные, например, прогулки на свежем воздухе. По словам Юргель, на ни необходимо выделять не менее 30 минут в день.

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