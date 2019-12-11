В Ленобласти более 260 деревьев упали из-за сильного ветра

Последствия штормового ветра убирали дорожники.

В ночь с четверга на пятницу, 20 ноября, штормовой ветер повалил деревья в Ленобласти, сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

Так, дорожникам пришлось убрать с трасс 264 поваленных дерева. Больше всего пострадали Выборгский, Сланцевский и Тосненский районы. Сотрудники дорожных служб продолжают работать. Сейчас за состоянием магистралей следят 283 спецмашины.

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