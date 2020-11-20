Машины примерзли колесами к ледяной корке на асфальте.

Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке показали на видео. Ролик опубликован в социальных сетях местными жителями. На кадрах видео, что дороги, автомобили и деревья покрылись толстой ледяной коркой после дождя, прошедшего в ночь. Транспортные средства вмерзли колесами в снежный покров на асфальте.

Вот это называется антиугон автор видео

Журналисты портала VL1.ru заявили, что из-аза непогоды во Владивостоке остались без электроэнергии более 1700 домов. Еще более 1000 зданий - без отопления, холодного или горячего водоснабжения. Сейчас в городе снова идет снег и фиксируется ветер. Властям пришлось отменить около двух десятков электричек, а также более 60 междугородних рейсов.

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Видео: Telegram / Baza