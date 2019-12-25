В Ленобласти было проведено свыше 60 мероприятий ЗОЖ

Участники занимались антинаркотической пропагандой и записывали видео с тренировками.

За время эпидемии COVID-19 на территории Ленинградской области было проведено свыше 60-ти мероприятий по пропаганде ЗОЖ. Все они состоялись дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, в соцсетях и на сайтах образовательных учреждений прошла ежегодная акция "Область без наркотиков". В рамках мероприятия участникам были доступны онлайн-презентации и выставки.

Также молодые люди и девушки из Ленобласти и члены их семей активно проявили себя в конкурсах "Молодежь за ЗОЖ", "Я здоров!" "Я выбираю здоровый образ жизни". Они выложили фотографии и видео тренировок в условиях самоизоляции, добавив хештеги #тренируйсядома #спортнормажизни, фотомарафон #ЗОЖигаемДома.

Ранее мы рассказали о том, что в "зелёной" зоне Ленобласти разрешили массовые мероприятия.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области