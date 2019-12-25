Бесплатные ели из Ленобласти украшают дома  16,5 тыс. семей

В Ленинградской области перед Новый годом проходит акция. Каждый желающий может бесплатно получить живую елку. В регионе срубили уже свыше 16 тыс. праздничных деревьев.
Как сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленобласти, промежуточные итоги акции оказались больше, чем за всю кампанию в 2022 году.
Пушистые ели украшают дома 16,5 тыс. семей. Акция проводится уже в восьмой раз. Ленобласть является единственным регионом в Северо-Западном военном округе, где хвойное можно получить бесплатно.
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Фото: Pxhere
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