В Ленобласти грабители шокером пытали бизнесмена

Во Всеволожском районе бандиты ничего не украли из частного дома, но устроили пытки его владельцу.

В Ленинградской области в поселке Лемболово трое преступников избили местного жителя, применяя пытки. Пострадавшим оказался 32-летний директор коммерческой организации. Об этом сообщили "Росбалту" представители пресс-службы регионального отделения ГУ МВД.

По данным представителей власти инцидент произошел ночью 25 апреля. Трое злоумышленников в масках забрались в частный дом через разбитое окна на цокольном этаже. В помещении они напали на бизнесмена. Жертву связали, а после долгое время истязали электрошокером. Таким способом разбойники хотели узнать у хозяина коттеджа, где спрятаны ценности. Однако, грабители ушли, так ничего и не взяв.

После ухода бандитов, пострадавший смог самостоятельно обратиться за помощью в полицию и к медикам. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Напомним, что дело о хищении средств по проекту новой сцены МДТ остановлено ради проведения стройэкспертизы.

Фото: Piter.tv