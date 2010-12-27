Дело о хищении средств по проекту новой сцены МДТ остановлено ради проведения стройэкспертизы

Эксперты прольют свет на реальный объем выполненных работ по строительству проекта.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области временно отложил рассмотрение дела о хищении денежных средств, выделенных на строительство Новой сцены МДТ. Заседание прошло днем 25 апреля. Представители власти постановили направить материалы на изучение к экспертам.

Суд назначил проведение судебно-строительной экспертизы. Пока специалисты не разберутся в ситуации, дело не будет рассмотрено. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекторам предстоит выяснить, какой объем работ все же был проделан подрядчиком на самом деле. Исследование выльется в 1,3 миллиона рублей. За него заплатит Северо-Западная дирекция по строительству. Дата завершения и предоставления заключения пока что неизвестна.

Напомним, что фигурантом дела стала строительная компания "СтройСоюз СВ", которая получила авансом 194 миллиона рублей, но обязательства фирмой так и не были выполнены. Бюджетом руководство распорядилось по собственному усмотрению. Кроме этой суммы Северо-Западная дирекция по строительству требует взыскать с организации пени за срыв установленных сроков работ и штраф за нарушение условий контракта. В общей сложности подрядчик должен возместить убытки в 222 миллиона рублей.

Сейчас в следственной изоляторе сидит бизнесмен Максим Корнеев. Подозреваемый пробудет под стражей до середины июля. Его обвиняют в хищении 45 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

