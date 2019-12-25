В Ленобласти стартовала подготовка авиация к параду Победы

На первой тренировке летчики отработали взлеты со строго выдержанными временными интервалами.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Ленобласти авиация начала подготовку к параду Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что экипажи транспортных самолетов Ан-26, Ан-12 и Ту-134 приступили к тренировкам в воздухе над Ленобластью. На первой тренировке летчики отработали взлеты с выдержанными временными интервалами.

Известно, что полеты совершали на высоте около 300 метров. Самолеты испытывали на скорости до 500 километров в час.

Ранее мы сообщали о том, что россиянам пообещали масштабный парад Победы в 2020 году.

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